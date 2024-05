(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 INFORMAZIONE: CAROTENUTO (M5S), PD CHIARISCA SE VUOLE RAI LIBERA E PLURALISTA O NARRAZIONE DUALE

“L’affannosa insistenza che il Partito democratico ha mostrato per un confronto che avrebbe violato con tutta evidenza le regole della par condicio lascia molto interdetti. Nasconde una pretesa sul mondo dell’informazione che si vorrebbe improntato a una narrazione duale”. Lo afferma il deputato del M5s Dario Carotenuto, capogruppo in Vigilanza Rai.

“Questo rafforza i dubbi su quale sia la visione del Pd. Perché la postura non può cambiare a seconda delle convenienze. Al responsabile informazione Sandro Ruotolo, di cui abbiamo apprezzato anche alcune critiche, e che oggi è in veste anche di candidato, chiediamo se il Pd di oggi è sempre quello che a parole vuole cambiare la governance Rai, o in realtà è rimasto quello che ha votato pochi anni fa quella che l’ha consegnata al governo. Le parole sono boomerang se i fatti vanno nella direzione opposta”, conclude Carotenuto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle