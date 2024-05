(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 EUROPEE, M5S: MAGGIORANZA SENZA VERGOGNA USA CACCIA LIBERA PER CAMPAGNA ELETTORALE

Roma, 16 mag. – “Non essendo riuscita a licenziare la pdl Bruzzone sulla caccia in Commissione Agricoltura alla Camera, dove è rimasta impantanata solo grazie all’ostruzionismo che abbiamo fatto, la maggioranza ora prova a spuntarla inglobando il contenuto nel dl Agricoltura. Più volte abbiamo denunciato quanto questo provvedimento fosse illogico e una chiara manovra propagandistica in vista delle Europee, ma con questa ultima mossa ne abbiamo la conferma. È una follia che calpesta la democrazia parlamentare”. Lo dichiara in una nota il deputato Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera. “È inconcepibile considerare urgente la possibilità di sparare come, quando e dove si vuole. Le urgenze sono altre e gli sforzi dovrebbero concentrarsi sui problemi veri del Paese. La scelleratezza del provvedimento in sé e adesso anche le modalità con cui Bruzzone & co. vogliono portarla avanti in Parlamento lasciano sconcertati. Anche perché, se diventerà legge, darà il via libera a una deregulation totale sulla caccia, facendo rischiare all’Italia pure una bella procedura di infrazione, che saranno i cittadini a pagare. Su questo – conclude – continueremo a fare battaglia e a bloccare ulteriori scempi”.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle