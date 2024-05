(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

EUROPEE, APPENDINO (M5S): MELONI SCAPPA DA CONFRONTO

Roma, 16 mag. – “E così Giorgia Meloni non avrebbe tempo per il confronto pubblico in tv con più leader anziché quello con la sola Elly Schlein. Doveva pensarci prima di candidarsi, farloccamente, alle europee. Le stesse ore che avrebbe riservato ad Elly Schlein non le ha per un confronto con gli altri leader? Forse Giorgia non gradisce un dibattito a più voci che non le consente di polarizzare lo scontro con il suo competitor preferito. O forse ha paura che la presenza di Giuseppe Conte faccia emergere quanto il vero bivio alle europee sarà tra il partito trasversale delle armi e quello della pace. La verità è che prima hanno provato a forzare le regole del gioco a loro uso e consumo, e adesso che non ci sono riusciti Meloni fugge e si porta il pallone”.

Così la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino.

