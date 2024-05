CS – GIOCHI DEL MEDITERRANEO, 3.000.000 € PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI GINOSA (TA) FIRMATA CONVENZIONE

(AGENPARL) - Roma, 16 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 16 maggio 2024 GINOSA: FIRMATA CONVENZIONE

Tre milioni di euro per la realizzazione delle opere infrastrutturali del

Palazzetto dello Sport di Ginosa per lo svolgimento dei Giochi del

Mediterraneo 2026.

È stata firmata oggi a Taranto la convenzione per la regolamentazione dei

rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto tra

Comune di Ginosa, rappresentato dal Sindaco Vito Parisi, e il Commissario

Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo

svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo

Ferrarese.

Efficientamento energetico, rifacimento del campo di gara, nuove tribune,

nuove attrezzature sportive, nuovi servizi igienici per il pubblico e

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti: è ciò che

prevede il Documento di Indirizzo alla Progettazione per i lavori di

adeguamento tecnico-sportivo del Palazzetto dello Sport di Ginosa, già

approvato dalla Giunta Comunale a febbraio.