Montepulciano, domenica da Gracciano parte il 29° trofeo “Fratelli Mencattelli” di ciclismo

Organizzata dall’A.S.D. Gracciano, domenica 19 maggio si correrà la 29esima edizione riservata alle categorie Esordienti 1° e 2° anno. Circa 100 gli atleti iscritti, provenienti da varie regioni d’Italia.

Gracciano e il ciclismo giovanile, un connubio che va avanti dai primi anni ’90 e che anche quest’anno vedrà ai nastri di partenza circa un centinaio di corridori provenienti da varie regioni. Domenica 19 maggio, alle 10:30 è prevista, da Gracciano di Montepulciano, la partenza della 29esima edizione del trofeo “Fratelli Mencattelli”, manifestazione organizzata dall’A.S.D. Gracciano e riconosciuta dalla FCI (Federazione Ciclistica Italiana). La gara è riservata alle categorie Esordienti 1° e 2° anno maschili.Da encomiare gli sforzi dei ragazzi dell’Associazione sportiva Gracciano che puntualmente mettono in piedi un evento di portata ormai extraregionale. Negli anni diverse squadre ciclistiche provenienti da fuori regione hanno scelto la Valdichiana come meta per il fine settimana delle gare ciclistiche graccianesi. Sarà perché la primavera spinge le famiglie a spostarsi con maggior frequenza, sarà perché molti non resistono a coniugare una giornata di sport con una visita a Montepulciano, sta di fatto che, come confermato dagli stessi organizzatori dell’A.S.D. Gracciano, oltre alle squadre provenienti da regioni limitrofe, negli anni precedenti si sono iscritti alle gare anche compagini di Veneto, Sicilia o Sardegna.

“Sei o sette anni fa – precisa Giuliano Goracci, tesoriere e memoria storica dell’associazione – due squadre della provincia di Napoli riuscirono con due propri atleti a vincere entrambe le gare riservate agli Esordienti, più altri piazzamenti d’onore”. Lo scorso anno Gracciano ha ospitato esclusivamente corridori toscani perché la prova era valida come gara per l’assegnazione del titolo regionale. “A tal proposito – ricorda il vice presidente di ASD Gracciano Diego Caselli – è stato davvero apprezzabile per una realtà piccola come la nostra vedere il responsabile della Federazione Toscana consegnare e far vestire la maglia di campione regionale al primo classificato”. Maglia che Laerte Scappini della U.C. Empolese avrà ancora sulle spalle domenica prossima a Gracciano.

Il percorso scelto per questa 29esima edizione del trofeo “Fratelli Mencattelli” toccherà tutte le cinque frazioni a valle del comune di Montepulciano, con partenza e arrivo a Gracciano. Prima della partenza prevista, come detto, per le 10:30, ci sarà la presentazione di tutte le squadre partecipanti in Piazzetta Don Valentino Felici. Un motivo e una novità in più per non mancare all’appuntamento.

15 maggio 2024