L’on Safina risponde a Bica sul deposito nazionale di scorie nucleari nel trapanese

L’On. Safina (PD) risponde a Bica (FdI): “Sì al dibattito informato purché i

dati siano veri”

Ieri il No dell’Ars al deposito nazionale di scorie nucleari in Sicilia. Il silenzio del

Governo Schifani

Trapani, 15 maggio 2024 – “Spiace notare come il collega Giuseppe Bica parli di dibattito informato

quando egli stesso risulta privo di informazioni corrette. Tanto per cominciare a Copenaghen non

esiste alcuna centrale nucleare. La Danimarca è un paese fortemente antinucleare. Bica forse si

riferisce al termovalorizzatore (che è ben altra cosa rispetto a un reattore nucleare) con annessa

pista da sci, inaugurato nel 2019 sull’isola a Sud di Copenhagen?”.

Risponde così il deputato regionale del PD Dario Safina al collega di Fratelli d’Italia dopo

l’approvazione di ieri pomeriggio all’Ars della mozione contro il deposito nazionale di scorie

nucleari nei comuni di Trapani e Calatafimi Segesta (Bica ha votato contro).

“Non è affatto vero – continua Safina – che in queste settimane sono state diffuse ‘informazioni

inesatte che creano timori infondati’. Il lavoro svolto dalle amministrazioni comunali per stilare le

relazioni che spiegano perché quei siti non sono idonei, partono da un’analisi attenta e precisa delle

peculiarità dei territori e delle loro specificità. Dati scientifici e ambientali, verificabili e verificati,

che nulla hanno di inesatto o infondato. A partire da Fulgatore, nel comune di Trapani, dove in quei

200 ettari individuati insistono dure aree Doc siciliane e che vedrebbe andare in fumo anni di

sacrifici e duro lavoro degli agricoltori locali. Per non parlare poi del sito individuato a Calatafimi

Segesta, a due passi dal centro abitato e dal parco archeologico. Tutte informazioni queste, che la

collega Cristina Ciminnisi del movimento 5 Stelle, prima firmataria della mozione, ha

abbondantemente riportato ieri in aula prima della votazione”.

“Qui il punto non è la mancanza di informazioni esatte, quelle ci sono. Basta leggere le carte se si

vuole. La questione invece è un’altra ed è di natura politica – incalza Safina -. Ieri all’Ars ci saremmo

aspettati che anche il governo si schierasse contro la realizzazione di questa maxi-discarica nel

trapanese. Quello che abbiamo udito invece, è stato il silenzio assordante di Schifani e dei suoi

assessori”.

“Presidente Schifani, vorrei ricordarle che anche Trapani fa parte della Sicilia e i cittadini trapanesi

hanno il diritto di sapere cosa pensa il suo governo della vicenda e quale sarà il loro futuro nei

prossimi anni”, ha concluso Safina.