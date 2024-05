(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

ISTAT, PATUANELLI (M5S): SU SALARIO MINIMO MELONI GUARDI IN FACCIA REALTÀ

ROMA, 15 MAGGIO 2024 – “Aumentano i poveri assoluti, crollano gli stipendi,

esplodono le disuguaglianze. L’Italia di Giorgia Meloni la fotografa

l’Istat nel suo rapporto annuale, disintegrando anni di propaganda di

questa Destra asociale. La presidente del Consiglio esca dalla bolla e

guardi in faccia la realtà. Serve ripristinare subito il Reddito di

cittadinanza che ha salvato oltre 1,3 milioni di famiglie in tre anni,

occorre stabilire un salario minimo legale per dare una spinta a stipendi

che non tengono il passo dell’inflazione, bisogna mettere fine al

vergognoso sistema di appalti e subappalti usati per fare dumping sulla

pelle dei lavoratori. Queste sono le priorità del Paese, non premierato,

Autonomia differenziata e la lotta ai magistrati. Sul salario minimo

raccoglieremo le firme per una pdl di iniziativa popolare che farà

comprendere a Meloni quanto la sua posizione contraria sia anacronistica e

sbagliata. Non molliamo”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S al

Senato Stefano Patuanelli.