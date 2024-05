comunicato Prostituzione

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 15 maggio 2024 POLIZIA DI STATO

Litoranea SP 175/A – Contrasto alla Prostituzione

Lunedì 13 u.s., lungo la SP 175/A Litoranea Battipaglia, sono stati effettuati servizi

straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Salerno, finalizzati al contrasto dei

fenomeni di illegalità collegati alla prostituzione.

In particolare, nel corso delle attività poste in essere da personale del Commissariato di

Battipaglia, sono state denunciate P. A. classe 2000 Ucraina, la quale violava il divieto del

Questore di Salerno di accedere sulla SP 175 per anni uno ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.L n.

14/2017; D. N. classe 78, Ucraina, nei confronti della quale veniva elevata sanzione

amministrativa per violazione dell’ordinanza 5243/2004 del comune di Battipaglia e ordine di

allontanamento ai sensi dell’art 9 e 10 decreto legge 20 febbraio 2017 n.14.

Inoltre nella giornata di martedì 14 maggio u.s., veniva sottoposto a sequestro penale l’attività

commerciale “Mondo Messaggi” sito in via Roma, all’interno del quale si esercitava attività di

prostituzione, infatti dal controllo è emerso che Z. L. classe 61 e Z. J. classe 82, di nazionalità

cinese, esercitavano attività di meretricio.

La titolare dell’attività commerciale Z. L. veniva denunciata in stato di libertà per la violazione

degli artt. 3 comma 2/3 e 8, della legge 20 febbraio 1958 n. 75.