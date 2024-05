(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

UNIVERSITÀ, REGIMENTI: CORDOGLIO PER SCOMPARSA D’ASCENZO

PROTAGONISTA STAGIONE CAMBIAMENTO DELLA “SAPIENZA”

Roma, maggio 2024 – «Desidero esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del professore Giuseppe D’Ascenzo, per sette anni Magnifico Rettore dell’Università Sapienza di Roma, scienziato di fama internazionale e autore di numerose pubblicazioni. Alla famiglia e alla comunità scientifica la mia vicinanza e le mie condoglianze. Con lui perdiamo un uomo e uno studioso di straordinaria levatura, che ha saputo guidare con saggezza e lungimiranza l’Università Sapienza in una difficile stagione di cambiamento del mondo accademico».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti