(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 *Terzo posto per coro e orchestra dell’Istituto comprensivo di Sermoneta al

concorso sulla Nave della Musica in Spagna*

L’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto

Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta continua a regalare importanti

soddisfazioni di respiro nazionali. In questi giorni gli studenti si sono

esibiti all’interno della “Nave della Musica”, partecipando a un concorso

musicale unico nel suo genere poiché svolto interamente in mare, con scuole

provenienti da ogni parte d’Italia. Le esibizioni ci sono state durante la

navigazione da Civitavecchia a Barcellona. Gli studenti di Sermoneta, con

coro e orchestra di sessanta elementi, hanno ottenuto il terzo posto

assoluto.

Gli studenti hanno portato con sé a bordo la bandiera della Città di

Sermoneta donata dall’amministrazione comunale durante il concerto di

presentazione dell’orchestra, esattamente un anno fa. “Una bandiera che

accompagna gli studenti-musicisti in ogni trasferta e che ora è arrivata in

Spagna, contribuendo a far conoscere Sermoneta all’estero riempiendo di

orgoglio tutta la comunità – ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli –

congratulazioni a tutti gli studenti e ai loro bravissimi insegnanti per

questo ennesimo importante successo”. Ha espresso piena soddisfazione anche

il dirigente scolastico dell’Istituto, Lorenzo Cuna: “Questo risultato

conferma il valore del nostro indirizzo musicale e dell’importanza che la

musica ha e continuerà ad avere per la nostra scuola”.

La competizione musicale Seamphony a cui hanno partecipato gli studenti di

Sermoneta è stato un viaggio evento in collaborazione con Grimaldi Lines

che ha visto cori e orchestre di scuole ad indirizzo musicale, confrontarsi

in un festival della musica in navigazione, presieduto dal M° Simone

Genuini, Direttore della JuniOrchestra, l’orchestra giovanile

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, nel ruolo di giudice

della competizione. Durante la permanenza a Barcellona, l’esperienza è

stata arricchita con la visita al Palau della Musica Catalana, l’unica sala

da concerti che l’Unesco abbia dichiarato parte del Patrimonio Mondiale

dell’Umanità.