CS 18-19 e 25-26 maggio attività dedicate ai giovani dai 18 anni | Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

18-19 e 25-26 MAGGIO

Due speciali weekend under18,

tra sound art e proiezioni interattive, Leonardo da Vinci e realta virtuale.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Milano 14 maggio 2024. Nei weekend 18-19 e 25-26 maggio, appuntamento al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia con attivita speciali dedicate ai giovani dai 18 anni.

Museo HYPE propone un viaggio in realta virtuale, a bordo di un ornitottero, un fantascientifico velivolo, sorvolando i deserti del pianeta Arrakis come nel celebre film Dune, ma anche esperienze immersive nel Future Inventors Lab, tra sound art e proiezioni interattive, e nel mondo di Leonardo da Vinci artista, ingegnere e naturalista.

ALCUNE ATTIVITA

VIRTUAL ZONE

Dune Experience VR

Chi non ha mai sognato di sorvolare i deserti del famoso pianeta Arrakis alla guida di un ornitottero? Entriamo nella cabina di pilotaggio di questo fantascientifico velivolo con le sembianze che insieme ricordano un elicottero, un aeroplano ma anche un insetto meccanico. Sperimentiamo i rudimenti dei viaggi in quota e proviamo a dispiegare le ali tra volo planato, picchiate vertiginose e accelerazioni brucianti.

Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 11, 14.30, 16 e 17.30

Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 11, 14.30, 16 e 17.30

Durata 60 minuti – max 3 partecipanti

FUTURE INVENTORS

Immagini interattive

Un’esperienza immersiva, in cui il pubblico interagisce con le immagini, usando i movimenti del corpo. Attraverso l’installazione artistica “Cooperative Aesthetics”, potra sperimentare il mondo digitale in una dimensione estetica condivisa tra i partecipanti.

Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 14 e 17

Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 14 e 17

Durata 60 min

Sound art

Interagendo con l’installazione “Lines”, tra sensori ed elettronica, ogni partecipante potra comporre la propria musica muovendosi nello spazio. Con l’aiuto di uno spettrogramma e un microfono, potra poi osservare i suoni e provare a produrne di nuovi.

Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 15.30

Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 15.30

Durata 60 min

I.LAB LEONARDO

Facciamo affreschi

Un’occasione per realizzare un affresco seguendo tutte le fasi messe a punto dagli artisti del Rinascimento, per comprendere com’era organizzato il lavoro ai tempi di Leonardo.

Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 11.30

Sabato 25 maggio | ore 11.30

Durata 60 minuti

Costruire ponti e archi

Per scoprire come gli architetti del Rinascimento progettassero grandi edifici e strutture portanti, l’attivita consiste nel costruire un arco, capire come funziona e osservare quanta geometria e statica ci sono dietro.

Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 14

Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 14

Durata 60 minuti

Disegnare la natura

Per gli appassionati di botanica, e possibile imparare a studiare la natura come si faceva nel Rinascimento, conoscendo gli schizzi di Leonardo, abile fusione di studi artistici e indagini scientifiche.

Sabato 18 e domenica 19 maggio | ore 15.30

Sabato 25 e domenica 26 maggio | ore 15.30

Durata 60 minuti

L’iscrizione e obbligatoria ed e effettuabile esclusivamente online al link

Per partecipare alle attivita e necessario prenotare al momento dell’acquisto del biglietto al costo di 1 € di prevendita.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Giorni e orari di apertura: da martedi a venerdi 9.30 – 17 | sabato, domenica e festivi 9.30 – 18.30.

Biglietti d’ingresso: intero 10,00 € | ridotto 7,50 € per bambini e giovani da 3 a 26 anni; persone oltre i 65 anni; gruppi di almeno 10 persone; giornalisti in visita personale dietro presentazione del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti in corso di validita e compilando il form di accredito; docenti delle scuole statali e non statali; convenzioni | speciale 4,50 € per gruppi di studenti accompagnati dall’insegnante previa prenotazione.

Ingresso gratuito per: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i 3 anni; giornalisti che stanno realizzando un servizio sul Museo, accreditati in precedenza.

Visite guidate al sottomarino Enrico Toti:tutti i fine settimana e i festivi, dalle 10 alle 18, in base alle disponibilita.

Biglietti online: Sul sito del Museo e possibile acquistare il biglietto d’ingresso al Museo – intero o ridotto, il biglietto per il sottomarino Enrico Toti. E possibile prenotare alcune attivita interattive e visite guidate (max. 1 attivita per persona), al costo di prevendita di 1 euro.

MUST SHOP: da martedi al venerdi, dalle 10.00 alle 18.00; sabato e festivi dalle 10 alle 19; lunedi chiuso.

