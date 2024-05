Comunicato stampa: modifiche viabilità giro E-Italia

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 COMUNE DI SENIGALLIA

AREA U.O.A. POLIZIA LOCALE

CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 221 del 11/05/2024

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN

PIAZZA GARIBALDI, VIE LIMITROFE E LUNGO IL PERCORSO DELLA

TAPPA N. 12 SENIGALLIA- FANO DEL GIRO-E D’ITALIA. 16 MAGGIO 2024.

IL RESPONSABILE

– Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferiscono ai Comuni la potestà di adottare

provvedimenti in materia di circolazione stradale sulle strade comunali urbane ed extraurbane;

– Vista l’istanza inoltrata da RCS Sport S.p.A., con sede a Milano in via Rizzoli n. 8, tesa ad ottenere

l’autorizzazione allo svolgimento della tappa n. 12 Senigallia – Fano del Giro-E d’Italia, manifestazione ciclistica non

competitiva, evento collaterale alla gara ciclistica a tappe “Giro d’Italia” edizione 2024;

– Visto il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sportiva rilasciata dall’Ufficio Sportello Unico Attività

Produttive dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone con pratica n. 1008/2024 alla ditta RCS Sport S.p.A.;

– Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 24/04/2024 avente ad oggetto “APPROVAZIONE

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI SENIGALLIA E RCS SPORT S.P.A. PER LA

REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIRO-E” – EDIZIONE 2024”;

– Vista la richiesta inoltrata dalla Responsabile dell’Area 8 Cultura-Educazione/Formazione-Politiche GiovaniliSport all’Ufficio SUAP dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone volta ad ottenere la concessione per

l’occupazione del suolo pubblico stradale della piazza Garibaldi al fine di consentire l’allestimento del Green Village e

quant’altro necessario alla partenza della tappa n. 12 Senigallia-Fano del Giro-E d’Italia;

– Vista l’ordinanza n. 220 del 10/05/2024, con la quale, in relazione allo spostamento su via Portici Ercolani, via

Manni e via Perilli del mercato settimanale del giovedì n. 4 di piazza Garibaldi, sono state introdotte le conseguenti

modifiche temporanee alla sosta e circolazione veicolare sulle aree interessate dal mercato e sulle vie che alle stesse

afferiscono;

– Visto il piano di sicurezza e assistenza sanitaria relativo alla manifestazione sportiva Giro-E redatto da tecnico

abilitato e prodotto a corredo della pratica SUAP n. 1445/2024;

– Considerato che per consentire che la manifestazione sportiva si svolga garantendo la sicurezza dei partecipanti e

del pubblico che assisterà all’evento, è necessario inibire la sosta alcune vie del centro storico e sospendere

temporaneamente la circolazione sul percorso ricadente sulle strade di competenza comunale;

– Preso atto che il percorso della tappa n. 12 del Giro-E Senigallia-Fano, con partenza da piazza Garibaldi, ove

saranno installati gli allestimenti sin dalla mattina del 15/05/2024, interesserà strade comunali urbane, ricadenti nel

centro abitato del capoluogo, e strade provinciali, urbane, ricadenti in centri abitati frazionali con popolazione inferiore

a 10.00 abitanti, ed extraurbane;

– Vista l’ordinanza n. 417 del 25/06/2016 “Disciplina della circolazione sulla piazza Garibaldi”;

– Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, garantendo

la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori;

– Visto l’art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l’art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

– Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dalle ore 08.00 del 15/05/2024 alle ore 20.00 del 16/05/2024:

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sull’intera

area di parcheggio posta all’interno delle mura, retrostante lo stadio comunale “G. Bianchelli”, con

accesso da via dello Stadio, riservando la superficie agli allestitori e veicoli a servizio della

manifestazione sportiva Giro-E;

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, su piazza

Garibaldi, tutto il tratto, riservando la superficie all’allestimento delle strutture a servizio della

manifestazione sportiva Giro-E;

Dalle ore 06.00 alle ore 17.00 del giorno 16/05/2024:

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Cavallotti, ambo i

lati, da piazza Garibaldi/via Maierini a via Arsilli, riservando le aree alle vetture inizio corsa e fine

corsa;

Dalle ore 07.00 alle ore 15.00 del giorno 16/05/2024 e comunque sino a cessate esigenze:

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Arsilli, da via

Cavallotti a via Testaferrata, lato nord, e da via Testaferrata a piazza del Duca, ambo i lati;

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Chiostergi, da

piazza del Duca a viale Leopardi, ambo i lati;

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in viale Leopardi, da via

Chiostergi a largo Puccini, lato sud;

– DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in largo Puccini, stalli di

sosta lato sud rispetto alla fontana;

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e comunque sino al transito del Giro-E:

– DI ISTITUIRE il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa, sud-nord, in corso

Matteotti, da viale IV Novembre a viale A. Garibaldi, riservando la corsia di marcia nord-sud allo

stazionamento delle vetture al seguito delle squadre partecipanti, che si ricongiungeranno ai

concorrenti quando transiteranno lungo il corso medesimo.

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA della circolazione nel giorno di giovedì 16/05/2024 sulle strade

del percorso della tappa n. 12 Senigallia-Fano del Giro-E di competenza di questo Comune e

precisamente: piazza Garibaldi; via Cavallotti, da piazza Garibaldi a via Arsilli; via Arsilli (che verrà

percorsa dai partecipanti in senso opposto a quello di marcia ammesso), da via Cavallotti a piazza Del

Duca; piazza del Duca, da via Arsilli a via Chiostergi; via Chiostergi, da piazza del Duca a viale

Leopardi; viale Leopardi, da via Chiostergi a largo Puccini; largo Puccini; corso Matteotti; piazzale

Della Vittoria; via Rovereto, da piazzale della Vittoria/viale Dei Gerani a viale dei Pini; Viale dei Pini;

strada Provinciale S. Angelo (centro abitato di Senigallia); a partire dalle ore 12.00 sino al termine del

passaggio della manifestazione ciclistica.

La chiusura al transito di tutte le vie che intersecano il percorso della manifestazione ciclistica, con

deviazione del traffico alla prima intersezione utile durante il periodo di sospensione della circolazione.

– In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al

transito dei concorrenti. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere

superiore a 20 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente (salvo eventuali imprevisti

che possono rallentare la carovana ciclistica);

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione sportiva, in entrambi i sensi di

marcia di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

2) è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato;

3) è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero si immettono su quella

interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o

luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

4) I residenti che hanno animali domestici (es. cani, gatti) e quanti si dovessero trovare a qualunque titolo

lungo il percorso dell’evento ciclistico a portare animali, dovranno assicurare la corretta e sicura conduzione

e comunque dovranno allontanare l’animale dalla strada e sue pertinenze, al fine di evitare ogni turbamento

al regolare ed ordinato transito dei concorrenti.

5) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i

divieti e gli obblighi non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,

nonché a quelli specificamente autorizzati dell’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla

vigilanza.

DISPONE

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti

segnali stradali.

La Polizia locale, gli agenti ed i funzionari elencati nell’art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del

controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Sul percorso di gara l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio con la presenza di addetti alla segnalazione

aggiuntiva. Tale servizio unitamente ad una specifica segnaletica deve consentire a tutti gli utenti della strada di essere

edotti della sospensione temporanea della circolazione con l’obbligo di arrestarsi al passaggio del veicolo di scorta che

interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica “inizio gara ciclistica” e quello che indica “la fine

gara ciclistica”.

Gli addetti alle segnalazioni aggiuntive (personale qualificato a terra) e l’altro personale dislocato lungo il percorso

dovranno garantire la loro presenza con almeno minuti 60 di anticipo rispetto all’orario fissato al transito del veicoli

“inizio gara”, e per i 15 minuti successivi al transito del veicolo “fine gara”.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario di Polizia Locale Maria Capodivento.

Si dà atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento interessi finanziari o conflitti d’interesse

ancorché potenziali.

Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente provvedimento