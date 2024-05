(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, PATRIMONIO. CASINI-LEONCINI (IV): CASE EX CUSTODI, NESSUNA CHIAREZZA SU CONTENUTI E TEMPI DELIBERA

Roma, 13 maggio 2024 – “Oggi pomeriggio in Commissione congiunta Patrimonio e Scuola abbiamo ascoltato gli Uffici competenti e gli Assessori Zevi e Pratelli sulla questione degli alloggi degli ex custodi all’interno delle scuole, ribadendo la nostra posizione. L’esigenza prioritaria è quella di liberare i locali dagli occupanti abusivi per restituirli alle scuole, che potranno così utilizzare questi spazi per ampliare l’offerta formativa nell’interesse esclusivo di studenti e docenti. Sono ancora pochissime, però, le certezze sui contenuti della delibera che deve indicare le regole del caso, così come molto lunghi sembrano i suoi tempi di approvazione, nonostante mesi di incontri e interlocuzioni fra Campidoglio e parti interessate. Manca soprattutto una ricognizione puntuale e completa in grado di restituire una fotografia chiara della situazione. L’unica cosa certa è che sono soltanto poche decine gli alloggi al momento recuperati e restituiti ai Municipi, mentre sono almeno un centinaio le case degli ex custodi di cui l’Amministrazione non sa letteralmente nulla. Senza una mappatura completa non si può approntare nessun atto efficace, né tanto meno pensare di ristabilire un principio di legalità”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Ufficio Stampa

Gruppo Italia Viva – Assemblea Capitolina

Via Petroselli, 45 – 00186 Roma