IV ROMA, SOLIDARIETÀ A GUALTIERI PER MINACCE SUBITE

Roma, 13 maggio 2024 – “Esprimiamo piena solidarietà a Roberto Gualtieri per le minacce subite sui social da parte di un utente che ha commentato con parole vergognose e inaccettabili – ‘Metti il giubbotto antiproiettile’ – un post in cui il sindaco parlava di una sua visita a Tor Bella Monaca. Confermiamo il nostro impegno a supportare iniziative volte al ripristino della legalità e al miglioramento della vita cittadina e condanniamo ogni forma di violenza verbale o fisica”. Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma.

