(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Ingresso Gratuito al Museo del PRECINEMA – Collezione Minici Zotti di

Padova in occasione della Giornata Internazionale dei Musei

Il Museo del P di Padova è lieto di annunciare la sua partecipazione alla

Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’International Council of

Museums (ICOM), che si terrà sabato 18 maggio 2024. In questa occasione

speciale, il museo offrirà l’ingresso gratuito a tutti i visitatori, che

saranno accompagnati alla scoperta dei curiosi strumenti ottici e delle

antiche tecniche di animazione delle immagini, che conservano ancora oggi

il fascino e la magia di un tempo.

Quest’anno, il tema centrale è “Musei per l’Educazione e la Ricerca”, che

riflette perfettamente l’importanza della nostra missione educativa

nell’ambito della cultura visuale del passato e il costante impegno nel

favorire la comprensione delle origini delle nuove tecnologie e dei

linguaggi multimediali, così rilevanti nel nostro presente. Il Museo del

Precinema è infatti un punto di riferimento per la didattica

dell’audiovisivo nel nostro territorio, che accoglie annualmente con visite

guidate oltre 2000 studenti e studentesse di ogni età. La visita consente

non solo di conoscere la storia, ma anche di comprendere il funzionamento

di alcuni dei dispositivi ottici che hanno anticipato le tecniche

cinematografiche, in un percorso interattivo che fonde arte e scienza.

*Museo del PRECINEMA *

*C*ollezione Minici Zotti