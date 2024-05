Il libro “Falcone e Vespaziani” di Amalia Mancini sarà presentato a Roma

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Grande attesa per la presentazione romana del libro “Falcone e Vespaziani”

di Amalia Mancini (Amazon). L’evento avrà luogo nell’ Urbe il 16 maggio

alle ore 18:30 presso la libreria Eli, in viale Somalia 50A.

Organizzazione a cura del Lions Club Roma Parioli New Century, a cui si

affiancheranno, per questa speciale occasione, anche altri club. La

presentazione sarà condotta dall’avvocato Giovanna Acquafredda.

L’ incasso dell’evento sarà devoluto in beneficenza all’associazione Libera.