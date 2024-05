Domani in programma Giunta per le elezioni e Commissione Sanità

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 *DOMANI IN PROGRAMMA GIUNTA PER LE ELEZIONI E COMMISSIONE SANITA’*

L’Aquila, 13 maggio – Domani, *martedì 14 maggio*, alle *ore 12*, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, costituita in *Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità*, per la convalida dei Consiglieri regionali della XII Legislatura.

Alle *ore 15* è in programma la seduta della* Commissione Sanità* nel corso della quale è prevista l’audizione dell’assessore regionale alla Sanità sulla situazione economico finanziaria della gestione sanitaria abruzzese, e le azioni che la Regione intende intraprendere, e sulla possibilità di rimodulazione della Rete Territoriale di Emergenza Urgenza attuata dalla Direzione strategica Asl 02. (red)

*ACRA Agenzia stampa quotidiana del Consiglio Regionale dell’Abruzzo* /Registrazione tribunale dell’Aquila 142/1972 /

Dir. responsabile: *Nunzio Maria De Luca*

0862.644848 (L’Aquila)



Disiscriviti [3]

[3] https://agenzia-stampa.crabruzzo.it/upr/pmd0gk/wqqzem/unsubscribe?_m=x4srx3&_t=4bcfb127