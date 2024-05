(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 COLDIRETTI: DOMANI A POTENZA INIZIATIVA CONTRO VIOLENZA DONNE

Ospite della manifestazione al mercato di Campagna Amica, Terryana D’Onofrio, campionessa europea di karate

Coldiretti Basilicata si unisce alla lotta contro la violenza sulle donne attraverso il progetto nazionale di beneficenza e sensibilizzazione “Coltiviamo il rispetto”. Per l’occasione domani a Potenza, presso il mercato di Campagna Amica all’interno del parco Baden Powell, è in programma un’iniziativa, a partire dalla 10 e 30, organizzata assieme a Coldiretti Donne Impresa e a Magazzini Sociali. Interverranno, oltre ai vertici regionali e provinciali dell’organizzazione agricola lucana, anche il comandante della polizia locale del capoluogo, Maria Santoro, la fondatrice di “Non sei sola Potenza” e la direttrice di Magazzini sociali, Valentina Loponte. Ospite della manifestazione Terryana D’Onofrio, campionessa europea di karate. “Quella in programma al mercato di Campagna Amica è un primo passo significativo verso una società più inclusiva per la costruzione degli itinerari della gentilezza – spiega Alba Giuditta Di Lucchio, responsabile Donne Impresa Coldiretti Basilicata – un percorso che unirà tutte le realtà femminili rurali di Basilicata con la vendita dei loro prodotti. Le donne Coldiretti, pilastri delle comunità rurali italiane, sono da sempre impegnate nella difesa dei valori di solidarietà e rispetto. Per questo progetto, abbiamo scelto di interloquire con protagonisti attivi nella cultura del rispetto in qualsiasi forma, un ringraziamento particolare al comandante della polizia locale di Potenza, a Valentina Loponte e a Claudia Marone. Attraverso azioni di beneficenza e campagne di sensibilizzazione, noi Donne Coldiretti intendiamo promuovere una cultura del rispetto reciproco e della solidarietà tra donne, uomini e comunità. Siamo convinte che solo con un impegno collettivo possiamo contrastare efficacemente questo grave problema sociale. Insieme, possiamo fare la differenza. Coltiviamo il rispetto”. Nel corso della mattinata i consumatori potranno aderire all’iniziativa acquistando i prodotti della gentilezza indicati con un fiocco rosso che saranno consegnati alle famiglie aderenti al progetto Magazzini sociali.

Potenza 13 maggio 2024

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.