CITTÀ DI ALBA

Lunedì 13 maggio 2024

Alba: pubblicato il bando per la concessione di 21 orti urbani in strada

Occhetti

La scadenza delle domande è venerdì 31 maggio 2024

L’Amministrazione comunale di Alba, con l’obiettivo di valorizzare alcuni spazi verdi

della città coinvolgendo famiglie, scuole, associazioni ed enti del Terzo Settore per

accrescere il senso di appartenenza alla comunità e il rispetto dell’ambiente, ha

realizzato 21 orti urbani in un’area ubicata in strada Occhetti.

Il progetto degli orti urbani è un esempio innovativo di agricoltura urbana che mira a

favorire nuove forme di responsabilità per l’ambiente e a perseguire lo sviluppo di

città e comunità sostenibili, promuovendo la cittadinanza attiva, la giustizia

intergenerazionale e l’inclusione sociale, in piena aderenza agli obiettivi dall’Agenda

2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

Possono fare domanda sia soggetti pubblici che privati residenti o con sede nel

Comune di Alba appartenenti alle seguenti categorie:

Categoria A – Orti per cittadini residenti;

Categoria B – Orti per le scuole;

Categoria C – Orti per le associazioni ed enti del terzo settore.

La concessione degli orti urbani avrà durata fino al 30 marzo 2027 con decorrenza

dalla data di sottoscrizione di apposito atto concessorio e non sarà automaticamente

rinnovabile alla scadenza.

Le domande di concessione degli orti urbani, corredate dalla relativa documentazione,

dovranno essere presentate fino al 31/05/2024 (non saranno accettate domande