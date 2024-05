(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 13 maggio 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

1° comunicato stampa del 13 maggio 2024

MONDRAGONE (CE). SORPRESO IN AUTO CON COCAINA E CRACK. PUSHER ARRESTATO DAI

CARABINIERI.

Noncurante della presenza dei Carabinieri, impegnati in un servizio di

controllo alla circolazione stradale su via Castel Volturno a Mondragone, il

26enne del luogo, a bordo di una Fiat Panda a lui in uso, ha effettuato

manovre repentine e vari passaggi nei pressi del posto di blocco

insospettendo i militari con il suo atteggiamento di sfida.

È accaduto nel primo pomeriggio odierno quando i carabinieri del Reparto

Territoriale di Mondragone hanno intimato l’alt al giovane che, dopo aver

fermato l’auto, si è subito mostrato nervoso e intollerante al controllo

inducendo i militari ad eseguire una perquisizione personale e veicolare nei

suoi confronti.

All’interno del vano portaoggetti dell’auto è stato rinvenuto e sequestrato

un borsello da uomo nel quale sono stati trovati 29 involucri in cellophane

contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, due smartphone

con relative schede telefoniche, 355,00 euro in banconote di vario taglio e

numerose bustine per il confezionamento delle dosi.

Il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito è stato

accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.