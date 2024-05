CONTIENE FOTO# TORPIGNATTARA, MALATESTA E PIGNETO – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI 3 PERSONE ARRESTATE E 4 DENUNCIATE

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TORPIGNATTARA, MALATESTA E PIGNETO – ANCORA CONTROLLI DEI CARABINIERI

3 PERSONE ARRESTATE E 4 DENUNCIATE

ROMA – Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri della Stazione di Roma

Torpignattara, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma

Casilina hanno effettuato una mirata attività di controllo nei quartieri

Torpignattara, Malatesta e Pigneto, finalizzata alla prevenzione e alla

repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con

l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato persone e ne hanno

denunciate alla Procura della Repubblica altre quattro.

Arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità

Giudiziaria, un cittadino senegalese di 47 anni, dovendo lo stesso scontare

la pena di due mesi di reclusione, per reati contro la persona e il

patrimonio e pertanto è stato condotto presso il carcere di Roma Rebibbia.

Poco dopo, invece, gli stessi Carabinieri hanno rintracciato un romano di 41

anni, già sottoposto all’obbligo di firma in caserma, destinatario di

un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di

Roma, per cui è stato collocato ai domiciliari, scaturita a seguito delle

reiterate violazioni delle prescrizioni.

Un cittadino ucraino di 32 anni, senza fissa dimora, sorpreso dai militari

in transito, mentre era inseguito dal personale della vigilanza di un

esercizio commerciale, subito dopo essersi impossessato di vari

elettrodomestici.

Invece, tre cittadini, due originari della Guinea e uno della Romania, di

età compresa tra i 24 ai 34 anni, tutti senza fissa dimora, sono stati

sorpresi a dimorare, senza averne diritto, all’interno di un terreno in

stato di abbandono confiscato alla criminalità organizzata e assegnata al

comune di Roma. Pertanto, dopo essere stati identificati sono stati

denunciati per invasione di terreni o edifici.

Un cittadino di origini cubane di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine,

è stato denunciato, poiché a seguito di un controllo d’iniziativa è stato

trovato in possesso di una carta di debito, di cui ha tentato di disfarsi

alla vista dei militari, intestata ad una turista straniera che aveva già

provveduto a denunciarne il furto, presso una Stazione dei Carabinieri.

Infine, un cittadino, è stato sanzionato in via amministrativa e segnalato

alla Prefettura di Roma per il possesso di una modica quantità di sostanza

stupefacente del tipo marijuana, destinata ad uso personale.

120524

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma