COMUNICATO – Polizia Moderna: edizione maggio 2024

Concorso Vice Ispettori Polizia di Stato

Manuale per la preparazione

Napoli, Edizioni Simone, pp. 894, € 46,00

Gianrico Carofiglio

L’orizzonte della notte

Torino, Einaudi, pp. 280, € 18,50

Mario Avagliano-Marco Palmieri

Le vite spezzate delle fosse

ardeatine

Le storie delle 335 vittime dell’eccidio

simbolo della Resistenza

Torino, Einaudi, pp. 616, € 24,00

A ottant’anni dalla strage delle

Fosse Ardeatine, il volume di Mario

Avagliano e Marco Palmieri ha il

pregio di interrogare la memoria

per individualizzare le vittime di

quel tragico evento. Un grande

lavoro di archivio che ha permesso

di dedicare a ciascuna vittima una

scheda biografica. Un lavoro che

si collega idealmente a quello

del prof. Attilio Ascarelli e del

commissario Ugo Sorrentino con

la loro equipe che ritrovarono,

oltre alle altre vittime, i resti del

tenente di pubblica sicurezza

Maurizio Giglio, ragazzo di

24 anni, e del vice brigadiere

di pubblica sicurezza, Pietro

Ermelindo Lungaro. Straziati nelle

stanze delle torture di via Tasso,

accettarono la morte per aver

combattuto il nazifascismo senza

tradire i tantissimi poliziotti che

operano a tutti i livelli a favore

della Guerra di liberazione.

A Bari si apre un altro caso per

l’avvocato Guido Guerrieri,

impegnato nella difesa di Elvira

Castell che ha ucciso a colpi di pistola

l’ex compagno della gemella, morta

suicida pochi mesi prima. Le fasi del

processo, il cui esito deciderà se si

è trattato di legittima difesa o di

omicidio premeditato, si incrociano

con le sedute psicoanalitiche

dell’avvocato.Il tema del ricordo,

della rimozione e del dubbio

sull’autenticità della narrazione

diventa così il filo rosso che collega

la vita intima e professionale del

protagonista, accompagnando il

lettore tanto in tribunale quanto

nello studio dello psicoterapeuta

junghiano a cui Guerrieri si è affidato.

Cristina Di Lucente

Roberto Centazzo

Taccuino di appunti sulla teoria

delle ombre

Lavagna (Ge), AltreVoci edizioni,

pp. 179, € 16,90

Uno scrittore famoso, Renoir

Vananne è rinchiuso dentro un

ospedale psichiatrico sottoposto

a una terapia farmacologica per

fargli recuperare la memoria.

Ormai passa le giornate a dipingere

mentre è osservato atttentamente

dal medico che deve capire se

ha commesso o no gli omicidi di

cui è accusato. Fino a quando il

protagonista, emergendo dalle

sue ombre interiori, recuperando

la memoria regala ai lettori la

verità. Centazzo, lasciato da parte

il genere poliziesco, si muove con

agio tra una scrittura narrativa e

diaristica che indaga le interiorità

dell’animo umano.

Bruno De Stefano

Guerre di mafia

Dalle lotte tra clan alle stragi contro

lo Stato: come Cosa Nostra, camorra e

’ndrangheta hanno insanguinato tre

regioni del Sud

Roma, Newton Compton Editori,

pp. 284, € 14,90

Il giornalista Bruno De Stefano in

questo volume riassume le guerre

con cui Cosa nostra, Camorra e

’Ndrangheta hanno insanguinato

la Sicilia, Campania e Calabria

provocando più di diecimila morti

dagli anni Settanta fino agli inizi

degli anni Duemila. Sono ricostruiti

nel dettaglio i conflitti delle tre

organizzazioni criminali attraverso

gli omicidi, le alleanze, le stragi e la

politica di contrasto da parte dello

Stato italiano. In mezzo, tante vittime

innocenti che hanno avuto la sfortuna

di trovarsi al centro di questi conflitti.

Il libro del mese

Arturo Iannuzzi

Manuale di diritto di pubblica sicurezza

Napoli, Dike giuridica, pp.768, € 60,00

Il testo, chiaro nell’esposizione e completo nella trattazione,

analizza quelli che possono essere considerati gli istituti giuridici fondamentali del diritto di pubblica sicurezza, materia in continua evoluzione composta dal diritto amministrativo e da quello

penale, sostanziale e procedurale. L’opera è divisa in due parti: la

prima può essere considerata di tipo “generale” e accompagna il

lettore nell’excursus storico che ha portato alla trasformazione

della funzione di pubblica sicurezza da attività provvedimentale

ad una più moderna di tipo negoziale, e una seconda parte di tipo

“speciale” che analizza le diverse macroaree tematiche nei cui ambiti si estrinseca

la funzione di pubblica sicurezza. Di valido

ausilio per la preparazione ai concorsi nelle

forze dell’ordine e nella carriera prefettizia, il libro è aggiornato, tra l’altro, alle

nuove norme di contrasto al disagio giovanile, alla violenza sulle donne e a quella domestica e analizza le questioni più attuali

in materia di armi ed esplosivi, di manifestazioni sportive, di misure di prevenzione

e antimafia, di immigrazione e asilo.

Mauro Valeri

ona edizione del manuale che tratta tutte le

materie utili per per le prove di esame (preseN

lettiva, scritta e orale) per i concorsi a vice ispet-

tore. Questa edizione riporta le importanti modifiche delle Riforma Cartabia. Tra le più recenti

novità il decreto Caivano (L. 13-11-2023, n.159); l’omicidio nautico (L.26-9-2023 n. 138); disposizioni

per il contrasto della violenza sulle donne e della

violenza domestica (L.24-11-2023, n.168).

Adolfo Antonio Bonforte

Prontuario dell’immigrazione per gli operatori di polizia

Piacenza, La Tribuna, pp. 197, € 22,00

pera illustra in modo efficace la vigente normativa sull’immigrazione comprensiva delle

novità legislative tra cui il decreto Cutro conver-

tito nella L. 5 maggio 2023, n. 50 e il decreto Caivano convertito nella L. 13 novembre, n. 159. Ogni

singola voce, in ordine alfabetico, aiuta gli operatori a individuare la procedura da applicare alla

fattispecie concreta .

Massimo Costante

Deep web e dark web

Portici di carta, pp. 125, € 9,99

autore, appartenente alla Polizia di Stato,

con un linguaggio semplice e chiaro spiega

quale sia la parte di Internet nascosta, come sia

organizzata, dove è possibile trovare pagine di

informazione libera, agenzie governative ma anche i mercati criminali dove trovare in vendita

armi, stupefacenti, documenti falsi oltre a materiale pedopornografico e per la propaganda

terroristica.

Francesco Paolo Oreste

In un mare senza blu

Milano, I Dobloni, pp. 220, € 14,90

autore, ispettore della Polizia di Stato, in queto romanzo ambientato a Napoli, precisamenL’

te nel Vico Stella, racconta le vicissitudini di tre

amici Michele, Ciro e Mario che legati da un’amicizia indissolubile si troveranno a crescere in un

ambiente che presto cancellerà la loro infanzia

per introdurli in una esistenza dura. Una storia

che racconta la violenza di chi cresce ai margini

della società.

I NOSTRI SCRITTORI AL SALONE DI TORINO

Rita Cascella

Scacco matto

Salvatore Blasco

Amore cieco

Diario di un commissario di polizia

A5 Reggio Emilia, pp. 250, € 17,90

Il re è morto

Vicenza, Abra Books, pp. 125, € 15,00

n giallo storico che conquista

fin dalla copertina cupa ed

affascinante. Ambientato a Verona

alla fine dell’800 prende spunto

da un saggio scritto, sempre

nella stessa epoca, da Federico

Giorio, procuratore legale, in

cui racconta come in molti casi

la polizia ricorresse a soprusi

e violenza. Alessandro Maurizi

dopo aver raccolto una ricca

documentazione in molti archivi

italiani ha ricostruito il tessuto

sociale dell’epoca con personaggi

reali e di fantasia, sullo sfondo della

forte immigrazione alla fine del XIX

secolo. Un noir con delitti, luce e

ombre, che illumina alcuni aspetti

del nostro passato in parte rimossi

dalla storiografia ufficiale e dalla

coscienza collettiva.

Come inseguire i sogni senza perdere

se stessi: la mia vita nel nuoto artistico

Milano, Sperling&Kupfer, pp. 256, € 18,90

n questo libro Giorgio, figlio

di una ex atleta e di un giudice

Iinternazionale,

racconta la scelta

del nuoto sincronizzato.

Di capitolo in capitolo racconta le

tappe della sua vita sportiva con

sincerità e umiltà: il suo rapporto

con il nuoto artistico, i sacrifici,

le cadute e le risalite, i pregiudizi

e i luoghi comuni che ha dovuto

affrontare perché innamorato di uno

sport erroneamente ritenuto per

sole donne. Una storia che sprona

a non arrendersi, ma soprattutto a

crederci fino in fondo e che possa

essere d’aiuto, a qualcuno che l’ha

smarrita, a ritrovare la strada. O

ancora meglio a non perdersi.

Presentazione

11 Maggio ore 11,30 e 17,00

Intrecci e dialoghi tra generazioni:

dai Boomer all’Alpha Generation

Amazon, pp. 209, € 12,00

Raffaele Iacaruso

Identikit degli invincibili

Il grande Torino

Novara, Edizioni Astragalo,

pp. 102, € 15,00

Giorgia Piredda

Naufragare dentro te

Gianpaolo Trevisi,

Mannaggia agli struzzi

n racconto (parzialmente)

autobiografico dove la

protagonista è una giovane

l libro, rivolto principalmente

alla fascia di età 6/14 anni, è

Iambientato

in una immaginaria

Milano, Mondadori, pp. 344, € 18,00

Giorgio Minisini

Il Maschio

