aun 12 maggio 2024 (pag 1)

12 Maggio 2024

dom 12 maggio 2024 Direttore responsabile: Francesco Antonio Arcuti

ANNO 45 – N. 90 Domenica 12 maggio 2024

(agenzia umbria notizie)

Ecotur 15

Il “cuore verde” in volo per la campagna turistica estiva

dell’Umbria: on air da domenica 12 maggio

(aun) – Perugia 12 mag. 024 – E’ on air dal 12 maggio in TV e sul

web (link YT spot 30”) il nuovo spot, voluto dell’Assessorato al

Turismo della Regione Umbria per la campagna estiva di promozione

turistica.

Lo spot è ideato e realizzato dall’Agenzia Armando Testa.

Di seguito i link:



Facebook

https://fb.watch/s0ekPzkWBX/

Instagram

https://www.instagram.com/reel/C63Kj_wBmoM/