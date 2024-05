ARCO Europei: Azzurri d’argento dopo la Qualificazione Olimpica

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 12 maggio 2024 *FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO*

*Campionato Europeo Outdoor *

*Gara di Qualificazione Olimpica Continentale*

*Essen (Ger), 5-12 maggio 2024*

*Dopo la Qualificazione Olimpica gli Azzurri chiudono con l’argento a

squadre*

*4° posto per il trio femminile e per Tatiana Andreoli nell’individuale*

*L’Olimpionico Mete Gazoz (Tur) nella storia: dopo l’oro olimpico e

mondiale, vince anche l’europeo*

Dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi per Parigi 2024, *Mauro

Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli *sono tornati in campo nella

sfida per l’oro agli Europei di Essen, in Germania. Gli azzurri, che

gareggiavano da campioni uscenti, vengono sconfitti 6-0 dalla Francia. Battuta

anche la nazionale femminile formata da *Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e

Chiara Rebagliati *nella sfida per il bronzo vinta 6-2 dalle

campionesse del mondo

della Germania. Quarto posto anche per *Tatiana Andreoli *sconfitta in

finale 6-0 dalla francese Barbelin. I risultati odierni si aggiungono al

titolo continentale vinto ieri dalla squadra compound maschile (Pagnoni,

Bruno, Godano) e dall’argento individuale compound di Elisa Roner.

Da rimarcare in questa giornata di chiusura l’ennesimo successo

dell’olimpionico Mete Gazoz. L’arciere turco, che aveva sconfitto a Tokyo

2020 Mauro Nespoli nella finalissima, è il primo atleta ad aver vinto

consecutivamente l’oro olimpico, quello mondiale (Berlino 2023) e adesso

anche l’oro europeo. Non è un caso che la Turchia abbia anche vinto il

medagliere dell’Europeo con 6 podi (2 ori, 1 argento, 3 bronzi), davanti

alla Francia (2 ori, 2 bronzi), ai padroni di casa della Germania (2 ori, 1

bronzo) e all’Italia, quarta con 1 oro e 2 argenti.

ITALIA D’ARGENTO – Finisce 6-0 per la Francia la finale per il titolo

europeo: Addis, Chirault e Valladont si prendono il successo

sull’Italia campione

uscente di Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Tutti i

parziali vanno ai francesi che chiudono la pratica in tre set con i

risultati delle volée di 53-51, 52-50 e 57-56.

Sconfitta 6-2 la Nazionale femminile che si ferma ai piedi del podio

perdendo il match contro la Germania (Bauer, Schwarz, Tartler). Le

azzurre Tatiana

Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati partono meglio e si portano sul

2-0 (55-52), poi però subiscono la rimonta del trio iridato con i

successivi tre parziali che vanno tutte alle tedesche: 54-53, 55-53 e 54-52.

Quarto posto anche per Tatiana Andreoli con l’azzurra che viene sconfitta

6-0 dalla francese Lisa Barbelin nella sfida per il bronzo europeo. La

transalpina riesce sempre a mettere la testa avanti nei singoli parziali

chiudendo il match in tre volée con i risultati di 27-23, 27-25 e 28-27.

*IN ALLEGATO FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI*

*12 maggio 2024*

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*