(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Museo Egizio, ok della Regione allo Statuto della Fondazione: il Sindaco

“cooperazione istituzionale esemplare”

Benevento, 11 maggio 2024 – “Il Presidente della Regione Campania Vincenzo

De Luca mi ha comunicato che è stata approvata dall’Esecutivo regionale la

bozza di Statuto per la nascita della Fondazione del Museo Egizio di

Benevento”, lo annunciano in una nota il Sindaco di Benevento Clemente

Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

‘Ringrazio il Presidente De Luca per la rapida approvazione in Giunta dello

Statuto della Fondazione: ha dimostrato una preziosa vicinanza a Benevento

e alle sue potenzialità turistiche. Una efficace ed esemplare cooperazione

istituzionale tra Ministero della Cultura, Regione, Provincia e Comune ci

condurrà alla imminente sottoscrizione dello Statuto della Fondazione del

Museo Egizio di Benevento. Questo straordinario risultato porterà benefici

considerevoli a Benevento che avrà uno dei Musei egizi più importanti