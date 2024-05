CS – GINOSA (TA) COLONIA MARINA PER MINORI ESTATE 2024: ECCO L’AVVISO PUBBLICO

(AGENPARL) - Roma, 11 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 GINOSA, COLONIA MARINA PER MINORI ESTATE 2024: ECCO L’AVVISO PUBBLICO

E’ online l’avviso pubblico del Comune di Ginosa per la selezione dei

destinatari del servizio di colonia marina diurna per minori per l’estate

2024.

La colonia marina è organizzata dal Comune di Ginosa e si terrà presso un

lido attrezzato di Marina di Ginosa dal 17 giugno 2024 al 3 agosto 2024 (su

sette turni settimanali) dal lunedì al sabato e dalle ore 08:00 alle ore

14:00.

E’ destinata alla frequenza di circa 15 minori a turno residenti nel Comune

di Ginosa che frequentino nell’Anno Scolastico 2023/2024 dalla 1^

elementare alla 3^ media.

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ORE 12:00 DEL GIORNO

modulo da compilare al seguente link:

https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/avviso-pubblico-per-la-selezione-dei-destinatari-del-servizio-di-colonia-marina-diurna-per-minori

.