Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP al Cibus 2024

(AGENPARL) – sab 11 maggio 2024 Si conferma anche quest’anno il successo dell’esperienza a Cibus per il

Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP, che ha preso parte

alla fiera a Parma dal 7 al 10 maggio.

Al Salone Internazionale dell’Alimentazione, il Consorzio ha partecipato

con un proprio spazio espositivo all’interno del quale è stato possibile

conoscere una realtà che esiste dal 1993 e che coinvolge ben cinque regioni

italiane.

Tanti i curiosi e gli appassionati che hanno fatto visita allo stand,

interessati non solo al gusto inconfondibile del Caciocavallo Silano DOP ma

anche all’alta qualità del prodotto sotto la quale si riuniscono caseifici,

produttori, allevatori e stagionatori.

Una sfida, quella della qualità, che il Consorzio insegue costantemente e

che, nel caso di vetrine internazionali importanti come Cibus, permette di

indossare l’abito migliore riscuotendo interesse e curiosità.

“Per valorizzare al meglio il nostro Caciocavallo Silano DOP – ha

dichiarato il presidente del Consorzio, Vito Pace – abbiamo scelto di

portare in fiera nuove ricette, preparate dallo chef Emanuele Lecce, che ha

realizzato degustazioni in grado di conquistare tutti i palati. Esaltato

dal gusto unico del nostro formaggio, ogni piatto ha catturato l’attenzione

permettendo al Consorzio di portare un importante elemento di novità nel

nostro spazio espositivo”.

“Siamo soddisfatti del bilancio di questa edizione – ha concluso il

Presidente Pace – ma continuiamo a puntare sempre più in alto per

raggiungere mete e tagliare traguardi sempre più importanti”.

