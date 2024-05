(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

ROCCA: «SOLIDARIETÀ A NICOLA FRANCO, MINACCE NON FERMANO LOTTA PER LA LEGALITÀ»

Roma, 10 maggio 2024 – «Voglio esprimere tutta la mia solidarietà al presidente del Municipio Le Torri, Nicola Franco che oggi ha ricevuto delle minacce ignobili attraverso dei manifesti che lo ritraggono a testa in giù. La Regione Lazio sarà sempre al fianco di Franco e di tutti gli amministratori del territorio che ogni giorno, insieme alle Forze dell’Ordine e alle Istituzioni, sono impegnati per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini. Queste vili intimidazioni non spostano di un centimetro la lotta che sosteniamo a difesa della legalità». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.