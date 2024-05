Fondazione Musica per Roma presenta: Una serata per Ernesto Assante

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

UNA SERATA PER ERNESTO ASSANTE

DOMENICA 2 GIUGNO CAVEA ORE 20.30

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

La Fondazione Musica per Roma presenta Ballata per un amico. Una serata per Ernesto Assante, una maratona con ospiti, artisti e amici per ricordare il giornalista e critico musicale de La Repubblica recentemente scomparso, che grande ruolo e presenza ha avuto nella programmazione e conduzione di appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica.

E’ il 2005 quando insieme a Gino Castaldo inventa le Lezioni di Rock, un format nel quale storia e cronaca si fondono in un percorso guidato tra ascolti, video e parole, condotto dai due critici, che fanno così entrare il pubblico in un viaggio a ritroso e riscoprire, in una serie di ascolti selezionati e commentati, l’evoluzione di una musica, il rock, che non è mai stata soltanto musica, ma che ha portato con sé sogni e passioni, idee e progetti, immagini e avventure di diverse generazioni di giovani.

E ancora nel 2017 Ernesto, sempre all’Auditorium, inizia a curare una nuova rassegna di sua invenzione, Retape, dedicata alle nuove proposte della scena musicale romana e italiana.

Assidua e appassionata è stata la collaborazione di Assante con la Fondazione Musica per Roma, che intende omaggiarlo e ringraziarlo con una serata nella quale due band a lui care, accompagneranno gli artisti che vorranno esibirsi in suo onore: la Mark Hanna Band, lo storico ensemble che lo ha accompagnato nell’impresa di Web Notte, e l’Auditorium Band, l’ultima formazione nata in casa Fondazione Musica per Roma tra quelle residenti all’Auditorium che, capitanata da Gigi De Rienzo, ha collaborato con Assante e Castaldo per il ciclo di Lezioni di Rock dell’ultima stagione.

I proventi dello spettacolo verranno devoluti in beneficenza all’AVIS, Associazione Italiana Volontari del Sangue.