(ARC) Ambiente: Regione, bambini insegnano agli adulti valore tutela mare

(AGENPARL) - Roma, 10 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 10 maggio 2024 Trieste, 10 mag – I bambini hanno un compito fondamentale:

quello di insegnare agli adulti i principali valori di

quell’educazione ambientale che non hanno potuto ricevere quando

erano piccoli. Per questo il progetto “Eco-esploratori” proposto

da Mare Nordest, in collaborazione con il Comune di Trieste e la

Guardia di finanza riveste una grande importanza. Attraverso

esperienze pratiche ? possibile insegnare anche ai cittadini pi?

giovani quanto sia urgente tutelare il patrimonio e l’ecosistema

marino.

Questo in sintesi il concetto formulato questa mattina sulla

spiaggia di Barcola dall’assessore alla Difesa dell’ambiente che

ha portato i saluti dell’Amministrazione regionale all’iniziativa

“Eco-esploratori”, che ha visto protagonisti una trentina di

bimbi dell’istituto comunale dell’infanzia “La Scuola del Sole”.

Per questi bambini si ? trattato di un’esperienza partecipata,

realizzata in collaborazione con i subacquei di Deep Blue Dive

che hanno raccolto i rifiuti individuati sul fondale della

riviera triestina. Ai piccoli, istruiti dagli educatori e dagli

operatori di Mare Nordest, il compito di differenziare in modo

corretto il materiale pescato. Un’attivit? divertente e altamente

formativa per i giovanissimi “eco-esploratori”.

Il progetto, inserito tra le iniziative della “Giornata marittima

europea”, ha visto il coinvolgimento anche di Europe Direct

Trieste, il centro di informazione gestito dal Comune di Trieste

in convenzione con la Direzione generale Comunicazione della

Commissione europea.

ARC/TOF/ma

101408 MAG 24