[Università di Verona] Oggi, alle 11.30, conferenza stampa Run for Science: al Policlinico di Borgo Roma

Verona, 8 maggio 2024

Giovedì 9 maggio, alle 11.30, auletta didattica della Sezione di Oncologia medica,

terzo piano dell’edificio sud del Policlinico di Borgo Roma,

(piazzale L.A. Scuro, 10 Verona)

Run for Science: sport e malattie oncologiche

Presentazione dell’undicesima edizione che si terrà a Verona dal 10 al 12 maggio

siamo liete di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione di “Run for Science”, evento dedicato alla ricerca scientifica applicata alla corsa che quest’anno sarà incentrato su sport e malattie oncologiche.

Interverranno Pier Francesco Nocini, Magnifico Rettore dell’università, Michele Milella direttore del dipartimento di Ingegneria per la medicina di innovazione e della Sezione di Oncologia medica, Federico Schena delegato del Rettore alla didattica e allo sport e i docenti dell’università di Verona Cantor Tarperi e Sara Pilotto.

Sarà, inoltre, presente la consigliera comunale Annamaria Molino insieme alle rappresentanze di enti e istituzioni coinvolte, tra cui la Provincia di Verona, l’Esu e il Cus Verona.

