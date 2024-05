Recruiting day a Treviglio per addetti alla grande distribuzione e alla logistica

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 Gentili colleghi,

mercoledì 22 maggio alle ore 9.30 si terrà, nella Fiera di Treviglio di via Roggia Moschetta, un evento dedicato alla selezione di addetti alla grande distribuzione e alla logistica per nuove opportunità lavorative.

L’evento è promosso dal Centro per l’impiego di Treviglio – Provincia di Bergamo in collaborazione con l’agenzia Gi Group e con il patrocinio della Città di Treviglio.

Durante l’evento, i candidati che si presenteranno avranno l’opportunità di consegnare il proprio curriculum e svolgere un colloquio di selezione per la posizione di proprio interesse.

La partecipazione al Recruiting Day è libera e rivolta a tutti gli interessati al settore della grande distribuzione e della logistica.

