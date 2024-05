(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 PONTE STRETTO, FLORIDIA (M5S): DA SALVINI ALTRA FIGURACCIA

Roma, 9 mag. – “La richiesta di sospensione di 120 giorni per la presentazione della documentazione integrativa del progetto sul ponte sullo Stretto è l’ennesima figuraccia messa a segno dal ministro Salvini. Questo stop è la prova provata che il progetto non sta in piedi, altro che cantieri aperti entro l’estate, come ha ripetuto per mesi in loop il leader della Lega. La gestione di questo dossier è contrassegnata da una mancanza di serietà imbarazzante da parte del governo: aspettiamo sempre che si esprima al premier Meloni, perché ci sono in ballo quasi 15 miliardi e si stanno sconvolgendo le vite degli abitanti delle due sponde dello Stretto. La pantomima è durata sin troppo”. Così in una nota la senatrice M5s Barbara Floridia, presidente della comm. di Vigilanza Rai.

