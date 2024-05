(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

GIUBILEO, ROCCA: DA PAPA FRANCESCO STRAORDINARIO MESSAGGIO, LA SPERANZA ANTIDOTO DELLE PIAGHE DEL MONDO

Roma, 9 maggio 2024 – «La Bolla con cui oggi Papa Francesco ha indetto il Giubileo 2025 contiene parole che non possono lasciare indifferenti. Tutti, credenti di qualsiasi confessione religiosa e non credenti, siamo tenuti in questo momento ad accogliere con enorme considerazione il pensiero del Santo Padre. Pace, dialogo, speranza, tutela della vita, natalità, perdono, abolizione della pena di morte, carceri, condono del debito per i Paesi più poveri, lotta alla fame, tutela degli anziani e dei fragili sono temi che rappresentano una sfida per tutta la comunità mondiale. Il Giubileo 2025 sarà un grande evento di fede, ma anche una straordinaria opportunità di confronto e di riflessione per tutta l’umanità. Un’occasione che nessuno di noi può permettersi di perdere. Papa Francesco mette il mondo davanti alle proprie piaghe con la speranza che il Giubileo possa aprire un nuovo percorso di speranza e pace». Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.