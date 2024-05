(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 ARMI, M5S: NO A MISSILI ISRAELIANI PER RIMPIAZZARE QUELLI DATI A KIEV

ROMA 9 MAG – “L’acquisto dei missili anticarro israeliani Spike è la summa di tutto ciò contro cui il Movimento 5 Stelle si sta battendo. Innanzitutto per noi è inaccettabile commerciare in armi con Tel Aviv mentre prosegue la carneficina di Gaza. Inoltre si tratta di una fornitura volta anche a rimpiazzare gli stessi missili ceduti a Kiev e non è escluso che anche questi nuovi, subito disponibili, potrebbero essere ‘girati’ all’Ucraina. In colpo solo con questo programma Meloni e Crosetto alimentano due guerre: non con il nostro voto, non in nostro nome. E’ una questione di principio e di etica politica”.

Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Difesa di Senato e Camera, il senatore Bruno Marton e il deputato Marco Pellegrini.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle