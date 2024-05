(ARC) Eventi: celebrati a Nova Gorica i 20 anni della Slovenia nell’Ue

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 L’assessore regionale al Patrimonio presente all’evento

istituzionale nella piazza del Municipio

Nova Gorica, 9 mag – Celebrare a Nova Gorica il ventesimo

anniversario dell’ingresso nell’Unione europea della Slovenia

assume una valenza particolarmente simbolica a meno di un anno

dall’avvio di Go!2025, l’evento che per la prima volta

riconoscer? come Capitale europea della Cultura due citt?

transfrontaliere confinanti (Gorizia e Nova Gorizia). E questa

ricorrenza diventa ancora pi? simbolica se si guarda a quanto sta

avvenendo alle porte dell’Europa, con le guerre in Ucraina e

Israele che stanno mettendo in ginocchio intere popolazioni e

generano uno scenario geopolitico di tensioni a livello globale.

L’entrata di nuovi Paesi nell’Ue da sempre contribuisce a

rafforzare il concetto di comunit?, di libert?, pace e

fratellanza.

? la sintesi del pensiero espresso dall’assessore regionale al

Patrimonio in occasione della celebrazione, svoltasi questa sera

a Nova Gorica, dei vent’anni dall’ingresso della Slovenia

nell’Unione europea. Era il 9 maggio 2004 quando, proprio a Nova

Gorica, l’allora presidente della Commissione europea diede il

benvenuto nell’Ue alla Slovenia, rappresentata dal Primo ministro

di quell’anno. Entrambi hanno presenziato alla manifestazione

odierna, assieme all’attuale premier sloveno, al al commissario

europeo per la gestione delle crisi e ai sindaci di Gorizia e

Nova Gorica.

La giornata ha visto svolgersi sin dal mattino numerose

iniziative celebrative collaterali, tra cui una simulazione del

Parlamento europeo nella sala grande del Municipio e un concerto

conclusivo al termine della cerimonia istituzionale.

