RPT CON ORARIO CORRETTO – APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE PER DOMANI 9 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

APPUNTAMENTI DEL PRESIDENTE PER DOMANI 9 MAGGIO

Ore 10 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa al 46° anniversario del ritrovamento del corpo dell’Onorevole Aldo Moro – via Michelangelo Caetani (ingresso da via delle Botteghe Oscure)

Ore 12 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa all’inaugurazione del Villaggio della Salute – Circo Massimo

Ore 14 – Roma – Il presidente Francesco Rocca partecipa all’evento “Agenda salute, per una riforma partecipata sostenibile ed equa” – Palazzo Brancaccio, viale del Monte Oppio 7