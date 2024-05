(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 RAI, CAROTENUTO (M5S): GESTIONE STRUMENTALE DEI PALINSESTI

Roma, 8 mag. – “Troviamo molto grave l’attacco allo sciopero indetto dai giornalisti RAI, così come ci lasciano sgomenti le parole di una giornalista di RaiNews24 che descrive la rete come asservita al governo, viste anche le lunghe dirette riservate agli interventi della premier e del suo partito. Chiediamo chiarezza anche sulla situazione dei tanti precari, che non hanno neppure diritto a scioperare ma che sempre più ingrossano le fila del servizio pubblico. La nota di stasera a carico di Serena Bortone – una richiesta di chiarimento di cui vorremmo capire meglio i contorni – aggiunge perplessità a uno scenario già grave. E che dire della narrazione monocorde del conflitto mediorientale? Le proteste delle scorse settimane, da stigmatizzare nei loro eccessi, non chiedevano altro che una narrazione equilibrata. In generale però ciò che preoccupa maggiormente è che ogni dinamica sembra piegata su logiche partitiche. La gestione strumentale dei palinsesti ne è la riprova: come spiegare altrimenti il perché venga penalizzato un programma che fa grandi ascolti e che offre un servizio di qualità come Report e premiarne uno che fa risultati decisamente più scarsi?”.

Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle