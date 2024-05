(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 PREMIERATO, M5S: NON ABBIAMO CANCELLATO CNEL E ORA GOVERNO CANCELLA PARLAMENTO

ROMA, 8 maggio – “In questo Paese non siamo riusciti a cancellare il Cnel e voi state cancellando il Parlamento con un ircocervo giuridico che non esiste al mondo, un modello un po’ presidenziale e un po’ parlamentare, in cui l’elezione del premier è per metà popolare e per metà parlamentare”. Così il senatore M5S Francesco Castiello ha sferzato la maggioranza nell’aula del Senato nella discussione generale sul premierato.

“E’ vergognoso – ha aggiunto la senatrice Elisa Pirro – che in questo momento siano appena otto i parlamentari di maggioranza presenti al dibattito su una così importante riforma costituzionale. Parliamo di un provvedimento che, in barba alle bugie del governo e della maggioranza, abbatte una dopo l’altra le prerogative del Quirinale e del Parlamento e cancella la separazione dei poteri”. Nella maratona oratoria che il Movimento sta portando avanti nell’aula di Palazzo Madama per opporsi alla riforma costituzionale sul premierato è intervenuto anche il senatore Marco Croatti, affermando che “siamo a un bivio: la difesa della Costituzione o la demolizione dei suoi principi fondanti. La riforma del premierato è un attacco alla democrazia, non solo perchè concentra tutti i poteri nella figura del premier, ma anche perché svuota quella del Capo dello Stato, proprio quella che rappresenta l’unità nazionale, e riduce il Parlamento alla sindrome di Stoccolma verso il premier”. La senatrice Sabrina Licheri ha denunciato come “la costituzionalizzazione del premio di maggioranza sia la dimostrazione dell’arroganza con cui il governo vuole alterare l’equilibrio tra i poteri. Il sistema si ridurrà a una scelta tra opposti leader e una lista di fedelissimi che non saranno più veri rappresentanti in Parlamento dei cittadini”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle