(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 PEREGO (DIFESA): APPROVAZIONE CDM PER DISTACCHI E PERMESSI APCSM E PREMIO PRODUTTIVITA’ PERSONALE CIVILE, UN PASSO AVANTI SIGNIFICATIVO

Roma, 8 mag.

“Il Consiglio dei ministri del 6 maggio scorso ha approvato le disposizioni urgenti in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm), personale militare e civile del Ministero della Difesa e operatività delle Forze Armate” dichiara il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago “c’è stato un grande impegno del Dicastero, con il Ministro Crosetto abbiamo affrontato con determinazione questo settore, vitale per il benessere del personale e a tutela dei diritti del personale militare”

“Il Dicastero riconosce distacchi e permessi ai titolari di cariche direttive delle Apcsm,” continua Perego ”per consentire la loro partecipazione ai lavori del tavolo di contrattazione per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024) avviato lo scorso 24 aprile. Un passo avanti significativo come l’allineamento della verifica della rappresentatività alle scadenze delle tornate contrattuali, come già previsto per la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria.” Inoltre, conclude Perego “è stato previsto per il 2024 uno stanziamento aggiuntivo di risorse per premiare la produttività del personale civile della difesa”.