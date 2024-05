Gioia Sannitica – Meglio fare un passo indietro che esserci per forza e a tutti i costi.

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 È il momento di rispondere a fake news che sistematicamente, ad ogni

vigilia di una campagna elettorale, spingono a ideare o a fantasticare

sulle decisioni e posizioni di chiunque. In questi mesi abbiamo dialogato

con tutti, chiarendo quale fosse la nostra idea caratterizzata da

rinnovamento e responsabilità. Ma sono prevalse le solite vecchie logiche,

che hanno visto sempre la solita aggregazione ‘contro’. Vista la legittima

perseveranza degli attuali aspiranti candidati a Sindaco con la stessa

perseveranza teniamo a ribadire che non siamo disposti a nessuna forma di

accordo. Anzi ribadiamo che è il momento di cambiare le logiche d’ingaggio

del fare politica. Consapevoli dei tempi ristretti per la presentazione di

una lista elettorale non saremo presenti in nessun modo alla competizione.

Però sicuramente cercheremo di lavorare alla costruzione di un gruppo che

sarà presente nei prossimi cinque anni alla vita amministrativa cercando di

unire forze nuove e giovani che vogliono veramente cambiare le sorti del

nostro paese. Queste, infatti sono le ragioni per le quali, mio malgrado,

ho dovuto lasciare agli amici con cui abbiamo avviato il percorso di

‘Uniamo Gioia’ le sorti dell’amministrazione cittadina degli ultimi due

anni; le prospettive di 5 anni orsono sono state interamente disattese e,

unicamente per rimanere fedele al mio stesso incarico e alla mia voglia di

cambiare le prospettive di crescita della nostra Gioia, non ho potuto fare

altro che lasciare ad altri l’amministrazione ordinaria.

*Alessandro Landolfi Maria Rosaria Franco Pina Pascale Sansone Graziano

Rosario Reveglia*

