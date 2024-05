Fuori i poeti: Degli amanti non degli eroi, di Daniele Mencarelli – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 Foggia, 08 maggio 2024

Comunicato stampa

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione

Daniele Mencarelli a Foggia

L’autore di Tutto chiede salvezza, divenuto anche

una seguitissima serie tv, torna in città: prima tappa del book tour pugliese organizzato dall’Associazione Nazionale Presidi del Libro per presentare

il suo ultimo libro di poesie

“Degli amanti non degli eroi” è il titolo dell’ultima raccolta poetica,

che presenterà come evento off di “Fuori i Poeti”, la rassegna

della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e della libreria Ubik.

Appuntamento lunedì 13 maggio 2024, alle ore 18.00,

alla Civica Pinacoteca Il 9Cento

Parte da Foggia il book tour pugliese di Daniele Mencarelli, lunedì 13 maggio 2024, alle ore 18.00, alla Civica Pinacoteca Il 9Cento, in via Marchese De Rosa, organizzato dall’Associazione Presidi del Libro.

Ad un anno esatto dalla presentazione in città dell’ultimo romanzo, Fame d’aria, torna questa volta in veste di poeta l’autore di Tutto chiede salvezza, Premio Strega Giovani 2020, divenuto anche una seguitissima serie tv, per parlare dell’ultima raccolta intitolata Degli amanti non degli eroi, Mondadori, 2024, nella collana Lo Specchio.

L’appuntamento, inserito come evento off di Fuori i Poeti, la rassegna della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e della Libreria Ubik, rientra nelle attività del Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina, nato su impulso della Biblioteca.

Due poemetti complementari, il primo dal titolo Storia d’amore è dedicato al racconto sentimentale che si snoda tra il 1992 e il 2023, una “[…] storia di tanti. Di nessuno”, fra due giovanissimi. “[Una] storia in versi, semplice, adolescente, messa in scena per raccontare l’amore nella sua dismisura”. Pubblicato nella collana gialla di Pordenonelegge nel 2015, il poemetto è qui riscritto e trasformato, soprattutto nel finale. “Attraverso Anna, Gabriele scopre l’amore, dunque il sentimento della gratitudine e assieme della ribellione alla natura umana, al suo limite mortale”, scrive il poeta nella nota finale.

L’altro poemetto, intitolato Lux Hotel, con un gioco di metafore mette in risalto il tema dell’eroismo negativo nella sua connotazione guerresca, provando a smascherarlo e a ridicolizzarlo. “La speranza, meravigliosamente utopistica – scrive sempre Mencarelli in nota – è che si arrivi a un mondo dove a essere festeggiato è l’eroismo del perdono, della compassione, del coraggio che soccorre”.

L’autore sarà intervistato dal gruppo di lettura poetico “Per certi versi” della Biblioteca.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Firmacopie di rito previsto a margine dell’incontro.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della Biblioteca: http://www.lamagnacapitana.it e sui canali social.

_______________________________

Infoline: Polo Biblio-Museale di Foggia

Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura

e Valorizzazione del Territorio – Regione Puglia

http://www.lamagnacapitana.it

blog.lamagnacapitana.it