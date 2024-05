Consip Spa: nel 2023 confermata l’elevata qualità delle forniture alle amministrazioni pubbliche

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

Nel 2023 confermata l’elevata qualità delle forniture Consip alle amministrazioni pubbliche

Circa 5.200 verifiche ispettive, effettuate da un Organismo di ispezione indipendente, che hanno evidenziato la piena conformità al livello di servizio atteso nel 99% dei casi

Il monitoraggio della qualità delle forniture Consip nel 2023, effettuato da un Organismo di Ispezione terzo, ha fornito un esito ampiamente positivo, registrando elevati livelli di servizio per tutte le iniziative esaminate.

I livelli di servizio sui contratti sono stati analizzati attraverso 5.182 verifiche ispettive su un totale di 194 contratti e 60 fornitori, registrando un esito positivo nel 99% dei casi e determinando l’applicazione delle relative penali per le non conformità emerse.

Le verifiche hanno riguardato anche gli strumenti di negoziazione (Mercato elettronico della PA – Mepa e Sistema dinamico di acquisizione della PA – Sdapa), attraverso una analisi campionaria sulle imprese, per verificare il possesso dei requisiti di ammissione ai bandi e il rispetto delle regole del sistema di e-procurement, con un esito largamente positivo. Nei casi di irregolarità individuati, si è tempestivamente proceduto alla revoca dell’ammissione.

L’attività di verifica dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche con i fornitori aggiudicatari e delle ammissioni delle imprese agli strumenti negoziali riveste una grande importanza nel “Sistema Consip” che garantisce una indiscussa qualità delle forniture.