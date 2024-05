08-05-2024 – C.S. PROVINCIA MB – Ville Aperte 2024 Ed. Primavera conclusione

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 COMUNICATO STAMPA

Ville Aperte in Brianza: chiude in bellezza l’edizione Primavera 2024

Sono stati 25mila i visitatori che hanno ammirato le ville di delizia protagoniste di due week-end fra storia, bellezza e natura. Ora si attende l’appuntamento autunnale, nei fine settimana dal 14 al 29 settembre 2024, con un format ancor più ricco di proposte.

Il fascino senza tempo di antiche dimore, fra storia, arte e bellezza per un’esperienza unica ed indimenticabile. L’edizione “Primavera” di Ville Aperte in Brianza è stata premiata dal pubblico con 25mila presenze nei due week-end di apertura tra il 27 aprile ed il 5 maggio 2024, con un aumento di 3mila visitatori rispetto all’anno precedente. Un successo che accompagna verso l’edizione Autunno, in programma nei week-end dal 14 al 29 settembre 2024, ancora più ricca di proposte, sorprese, nuove esperienze artistiche, insieme all’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche non sempre accessibili.

Si tratta delle cosiddette ville di delizia, costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che sceglievano la Brianza per trascorrervi lunghi periodi di vacanza e riposo e dove dedicarsi ad attività di svago. Un viaggio, quello di Ville Aperte in Brianza, che quest’anno si addentrerà nelle “trame di bellezza” (il leitmotiv di quest’anno) e che proseguirà in autunno portando il visitatore a conoscere anche altre “delizie” del territorio: musei, edifici religiosi, vie d’acqua, parchi, luoghi di architettura industriale, piccoli borghi, itinerari storici e naturalistici, e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste, che fanno da ricca cornice alle dimore artistiche.

L’edizione “Primavera” ha proposto visite guidate, eventi e percorsi lungo un itinerario che ha visto protagoniste 33 ville di delizia e ville storiche in 28 Comuni sparsi in 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese.

Insieme alle visite accompagnate all’interno delle dimore storiche, molteplici sono stati gli eventi collaterali che ritorneranno tutti con nuove proposte anche nell’edizione autunnale. Con l’Associazione Cammino di Sant’Agostino, in tanti hanno percorso a piedi parte del “Fiore della Rosa”, suggestivo itinerario tra arte e natura con partenza dal Santuario dei Miracoli di Cantù e che si snoda lungo il Parco della Spina Verde e il lago di Montorfano, per poi spingersi fino al Santuario della Madonna di San Rocco di Mariano Comense.

Ville Aperte in Brianza è anche ville accessibili, anche grazie alla collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” e altre associazioni del territorio, con le quali è stato riproposto il progetto “Senso Comune”, che ha visto protagonisti ragazzi con disabilità che hanno raccontato le bellezze di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno e di Villa Zari di Bovisio Masciago. Molto apprezzati anche gli itinerari speciali in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte, che hanno portato i visitatori alla scoperta di luoghi, giardini e paesaggi che circondano le ville e le dimore di delizia, da Desio a Monza, al borgo rurale di Oreno, in attesa dei nuovi percorsi autunnali.

Link per scaricare le immagini: bit.ly/VilleAperteinBrianzaPrimavera

Per informazioni: Ville Aperte in Brianza

Sito web: https://www.villeaperte.info

Ufficio stampa -> http://www.elladigital.it

Giulia Galbiati

Settore Risorse e Servizi ai Comuni