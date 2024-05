(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 SENATO, LOPREIATO (M5S): SI’ A SEQUESTRO CORRISPONDENZA RENZI, GIUNTA ORMAI RIDOTTA A ORGANISMO POLITICO

ROMA, 7 maggio – “La Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato, da massimo consesso para-giurisdizionale a cui è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione ed alla valutazione delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si è purtroppo trasformata nell’organismo politico per eccellenza. E’ diventato un organo che, in base alla mera convenienza politica e non allo studio delle carte, istruisce e consegna all’Aula il verdetto da votare. Secondo questa maggioranza di Giorgia Meloni, tutto può essere strumentalizzato a seconda della convenienza politica del momento. Su questo modo di intendere le regole l’attuale maggioranza non teme confronti: si pensi alla ripetizione del voto avvenuta in commissione alla Camera sull’Autonomia differenziata, avvenuta solo perché la maggioranza era andata sotto su un emendamento M5S”.

Lo ha detto la senatrice M5S Ada Lopreiato, capogruppo in commissione Giustizia e in Giunta Autorizzazioni e Immunità, motivando il sì del Movimento 5 Stelle al sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi.

“Dov’è il fumus persecutionis nei confronti del Senatore Renzi?”, domanda Lopreiato. “Ci sono state per caso modalità particolari dell’azione promosse dai magistrati che facciano trapelare la parvenza della persecuzione? Da quello che si evince dalla lettura delle carte, no”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle