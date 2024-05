(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 ROMA: M5S IN PIAZZA CON I COMITATI CONTRO L’INCENERITORE

Domani mattina una delegazione del Movimento 5 Stelle composta, tra gli altri, dai deputati Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, e dai senatori Alessandra Maiorino e Pietro Lorefice, parteciperà a un presidio al Pantheon per protestare contro la realizzazione dell’inceneritore di Roma. “Un’opera – fanno sapere dal Movimento – che non solo causerà gravi danni ambientali, ma determinerà anche un tracollo del tessuto economico dei territori interessati. Roma non ha bisogno di un inceneritore, ma di politiche capaci di garantire l’efficienza del ciclo dei rifiuti e il diritto alla salute dei romani”.

Così in una nota congiunta i gruppi di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle.

