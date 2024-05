(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

mar 07 maggio 2024 Riaperta la Torre Civica

Dal mese di maggio è nuovamente possibile visitare uno dei monumenti simbolo della città

A partire dal mese di maggio è nuovamente possibile visitare la Torre Civica, uno dei monumenti simbolo di Cuneo, che dall’alto dei suoi 52 metri di altezza permette di godere di un meraviglioso panorama. Accompagnati da una guida turistica, si può raggiungere il magnifico balcone circondato dalle colonne bianche dal quale si può godere di una vista meravigliosa che, dai tetti e dalle piazze della città, si apre sui dolci rilievi delle Langhe per rincorrere le montagne fino al Monte Rosa.

La Torre è aperta nei fine settimana (venerdì e sabato 16-19, domenica 10-13/16-19) o in occasione di eventi particolari. Per essere sempre aggiornati sugli orari di apertura, è consigliabile consultare questa pagina: https://www.comune.cuneo.it/ufficio-manifestazioni/torre-civica.html#c49235.

