Montepulciano, al via la 40esima edizione della Fiera dell’Agricoltura a Tre Berte

Provincia di Siena

Montepulciano, al via la 40esima edizione della Fiera dell’Agricoltura a Tre BerteDal 9 al 12 maggio ottima cucina e divertimento si uniscono alla promozione dei prodotti eno-gastronomici del territorio. Previste anche la 13esima Mostra Mercato di vitelloni da carne di razza chianina, un ricco programma di iniziative equestri e un raduno dedicato ai trattori.

Da giovedì 9 fino a domenica 12 maggio si terrà la 40esima edizione della Fiera dell’Agricoltura in loc.Tre Berte, a Montepulciano. La tradizionale manifestazione organizzata dall’Associazione Tre Berte, con il sostegno del Comune di Montepulciano, che prevede musica, divertimento, ottima cucina e che si propone di promuovere i prodotti enogastronomici locali e, più, in generale, la cultura agricola del territorio attraverso una serie di iniziative che prevedono iniziative equestri, la mostra mercato del bestiame, l’esposizione di macchine e attrezzature per l’agricoltura, per il giardinaggio e la zootecnia.