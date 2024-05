(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

Lazio, Baldassarre: piano assunzioni sanità Rocca strategico

Roma, 7 maggio 2024 – «Da assessore regionale, ma soprattutto da cittadina, da mamma e da medico, che sa bene quanto il servizio sanitario vada rinforzato, sia per gli operatori che per i cittadini, plaudo al nuovo piano di assunzioni del presidente Rocca per la Salute nel Lazio. Un piano strategico che, fra nuove assunzioni, iniziative per il Giubileo e stabilizzazioni, prevede l’ingresso di circa 9700 operatori sanitari per un importo di 466 milioni di euro. Una svolta di cui si sentiva fortemente il bisogno e che ci consentirà di fare quel salto di qualità necessario per soddisfare le aspettative dei cittadini».

Lo dichiara Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio.