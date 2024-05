La Diosa e Donne al centro presentano il 14 maggio El coctel de la sonrisa. Raccolta fondi per l’Associazione “Chiara e Francesco APS”

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

L’Associazione “Chiara e Francesco APS” è un pilastro di supporto per i minori in difficoltà, offrendo servizi che spaziano dalla terapia e diagnosi psicologica alla gestione di case famiglia e gruppi appartamento. Fondata nel 2003 a seguito di un caso di abuso infantile, l’associazione si è impegnata nella lotta contro la pedofilia e nella protezione dei bambini e degli adolescenti. Questa volta l’Associazione Donne al Centro ha esteso la sua collaborazione per includere anche il coinvolgimento di “La Diosa”, un noto cocktail bar. Insieme, hanno organizzato una vendita di beneficenza di cocktail alcolici e analcolici. Questo evento mira a raccogliere ulteriori fondi per sostenere le iniziative di protezione dell’infanzia di “Chiara e Francesco APS”. Questa partnership multifaccia rafforza la rete di supporto comunitario e stimola l’impegno locale nella lotta contro l’abuso infantile. Ti aspettiamo il 14 maggio un aperitivo può donare un sorriso ! Far del bene è meraviglioso!